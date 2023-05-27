Реалити-шоу «Семья Сталлоне» получит второй сезон

Стриминговый сервис Paramount+ решил продлить реалити-шоу "Семья Сталлоне" на второй сезон. Это произошло всего через неделю после премьеры программы, пишет Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Шоу рассказывает о жизни актера Сильвестра Сталлоне, его жены Дженнифер Флавин Сталлоне, а также их дочерей Софии Роуз, Систин Роуз и Скарлет Роуз. "Семья Сталлоне", согласно заявлениям самого Paramount+, стала самым успешным релизом среди документальных проектов платформы.

Официальное описание шоу обещает зрителю "место за столом одной из самых известных семей Голливуда". Дженнифер Флавин описывается как "опытная бизнесвумен и совладелица велнес-бренда". София - старшая дочь Сталлоне и единственная, кто не планирует идти по стопам отца и заниматься кино, однако в настоящий момент выступает ведущей подкаста "Unwaxed" вместе со своей сестрой Систин. Та, в свою очередь, строит карьеру актрисы и модели, а также работает над своим дебютным полнометражным фильмом. Младшая из дочерей Сталлоне, Скарлет, учится в колледже, а параллельно снимается с отцом в сериале "Король Талсы".

"Король Талсы" - криминальная драмеди, созданная автором "Йеллоустоуна" Тейлором Шериданом и Теренсом Уинтером для стриминга Paramount+. Сталлоне играет в шоу капо нью-йоркской мафии, который выходит из тюрьмы после 25 лет заключения и отправляется в Талсу, штат Оклахома, чтобы организовать там криминальную сеть. Премьера "Короля Талсы" состоялась 13 ноября 2022 года, 30 ноября проект был продлен на второй сезон.