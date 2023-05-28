В Каннах вручили «Золотую пальмовую ветвь»
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Обладателем "Золотой пальмовой ветви" 76-го Каннского кинофестиваля стала французский режиссер Жюстин Трие с фильмом "Траектория падения". Как передает Day.Az, об этом сообщается в аккаунте кинопремии в Twitter.

"Золотая пальмовая ветвь присуждается фильму "Траектория падения" режиссера Жюстин Трие", - говорится в сообщении.