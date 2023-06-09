Названа дата выхода нового сериала по вселенной «Звездных войн»

Премьера сериала "Асока" по вселенной "Звездных войн" состоится 23 августа. Дата выхода была объявлена в трейлере, опубликованном на официальном YouTube-канале франшизы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Шоу выйдет на платформе Disney+. Эпизоды будут выходить еженедельно каждую среду. Главную роль исполнила актриса Розарио Доусон. Вместе с ней в проекте снялись Ларс Миккельсен, Иванна Сахно, Мэри Элизабет Уинстэд.