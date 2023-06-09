https://news.day.az/showbiz/1571490.html Названа дата выхода нового сериала по вселенной «Звездных войн»
Названа дата выхода нового сериала по вселенной «Звездных войн»
Премьера сериала "Асока" по вселенной "Звездных войн" состоится 23 августа. Дата выхода была объявлена в трейлере, опубликованном на официальном YouTube-канале франшизы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Шоу выйдет на платформе Disney+. Эпизоды будут выходить еженедельно каждую среду. Главную роль исполнила актриса Розарио Доусон. Вместе с ней в проекте снялись Ларс Миккельсен, Иванна Сахно, Мэри Элизабет Уинстэд.
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