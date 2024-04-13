Представителя Нидерландов требуют отлучить от «Евровидения»

Почти 300 деятелей искусства в Нидерландах призвали представителя страны Йоста Клейна отказаться от участия в международном песенном конкурсе песни "Евровидение". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал NOS.

В открытом обращении они сослались на участие в конкурсе Израиля, производящего бомбардировку сектора Газа в рамках военного конфликта с группировкой ХАМАС.

"[Палестинцы] заперты в секторе Газа уже 16 лет, и Израиль намеренно вынуждает их голодать и держит границы закрытыми для них", - попросили они Клейна выразить свою позицию.

Голландский национальный вещатель Avrotros, ведущий отбор и трансляцию конкурса в стране, выразил обеспокоенность происходящим в Газе.

Он назвал конкурс песни "Евровидение" фестивалем, стоящим в стороне от политики, и способным разрешать межнациональные конфликты.

"Евровидение" в 2024 году пройдет в шведском Мальмё 7, 9 и 11 мая.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!