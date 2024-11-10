Анджелина Джоли получила $54 миллиона от Брэда Питта

Актриса Анджелина Джоли получила $350 миллионов за долю в винодельне Брэда Питта. Как передает Day.Az, об этом сообщает InTouch Weekly.

Брэд Питт заявил, что Джоли была выплачена сумма за продажу ее доли в Château Miraval. До этого супруги владели бизнесом по 50%. По словам Брэда Питта, он "потратил уйму времени и денег на создание успешного винного бизнеса".

Из судебных документов стало известно, что Брэд Питт и его команда адвокатов предложили Анджелине $54,4 миллиона. Деньги должны были быть выплачены в течение шести лет, причем первоначальный взнос составлял $46 миллионов, а оставшиеся $8,5 миллиона будут выплачены в рассрочку.

У Анджелины Джоли есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое - Шайло, Нокс и Вивьен - являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м. Сейчас бывшие супруги делят имущество.