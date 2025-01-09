Автор "Американского психопата" считает, что новости о ремейке фильма

Автор романа "Американский психопат" Брет Истон Эллис назвал фейком новости о новой экранизации фильма, которой должен заняться Лука Гуаданьино, передает Day.Az со ссылкой на афиша daily.

В октябре говорилось, что ремейком займется режиссер "Претендентов" Лука Гуаданьино. Планировалось, что фильм будет сфокусирован на романе, а не на ленте 2000 года с Кристианом Бейлом в главной роли.

Тогда же сообщалось, что Остин Батлер сыграет роль Патрика Бейтмана, инвестиционного банкира с Уолл-стрит, который скрывает свои психопатические наклонности от окружающих.

Эллис заявил, что сомневается в правдивости этих новостей. Он сослался на источники, которые утверждают, что фильм не близок к началу производства, и эти сообщения могли быть сделаны для того, чтобы оценить реакцию общественности.

"У меня такое чувство, что это фальшивые новости. Я где‑то слышал, от кого‑то, что никаких контрактов нет. Остин Батлер ничего не подписывал на роль Патрика Бейтмана. У Луки нет контракта. У Скотта Бернса, который должен написать сценарий, тоже нет договора. Из разных источников я узнал, что это просто фальшивая новость, которую выложили, чтобы посмотреть, как отреагирует аудитория", - сказал писатель.