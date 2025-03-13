Анджелина Джоли заставила своего сына подписать контракт после аварий

Голливудская актриса Анджелина Джоли заставила своего сына Пакса подписать контракт после двух аварий на электровелосипеде. Об этом сообщает издание In Touch Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдер из окружения звезды заявил, что Анджелина Джоли выдвинула жесткие условия своему 21-летнему сыну после того, как он попал в аварии. По словам собеседника издания, актриса потребовала, чтобы Пакс "подписал контракт, пообещав, что он всегда будет носить шлем". Кроме того, артистка обязала сына взять несколько уроков по безопасному вождению.

"Она по-прежнему будет переживать каждый раз, когда он будет уезжать из дома на электровелосипеде. Все, что она может сделать, - это надеяться, что Пакс осознает, как ему повезло, что он жив, и что впредь он будет вести себя на дороге более ответственно", - отметил инсайдер.

29 июля 2024 года приемный сын актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта попал в аварию в Лос-Анджелесе. Пакс врезался на своем электровелосипеде в автомобиль, передвигаясь без шлема. Известно, что тогда он получил травму головы.

В январе таблоид TMZ сообщил, что Пакс попал в еще одну аварию. Издание уточнило, что молодой человек ехал на своем электровелосипеде по Лос-Анджелесу, когда врезался в бок автомобиля, оставив серьезную вмятину на пассажирской двери. Инцидент попал на видео: на записи человек, похожий на Пакса, хвастается, что может ехать без рук, а после сворачивает за угол и врезается в машину. После аварии на сыне актеров не было видно травм.