Рианна впервые после рождения третьего ребенка вышла на публику
Певицу Рианну засняли в Лос-Анджелесе после рождения третьего ребенка.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет TMZ.
Папарацци засняли, как Рианна сидит на пассажирском сиденье автомобиля и смеется. После этого певица помахала журналистам и уехала.
Рианна начала встречаться с рэпером A$AP Rocky в ноябре 2020 года после многолетней дружбы. В январе 2022-го пара объявила, что ждет ребенка. В мае 2022-го певица и музыкант впервые стали родителями. У звезд появился сын, которого они назвали RZA Ательстон Майерс. В августе 2023 года у Рианны и A$AP Rocky родился сын Риот Роуз Майерс.
В мае Рианна объявила о том, что станет мамой в третий раз на красной дорожке Met Gala. Певица продемонстрировала округлившийся живот в сером корсете.
