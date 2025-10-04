Рианна впервые после рождения третьего ребенка вышла на публику

Певицу Рианну засняли в Лос-Анджелесе после рождения третьего ребенка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет TMZ.

Папарацци засняли, как Рианна сидит на пассажирском сиденье автомобиля и смеется. После этого певица помахала журналистам и уехала.

Рианна начала встречаться с рэпером A$AP Rocky в ноябре 2020 года после многолетней дружбы. В январе 2022-го пара объявила, что ждет ребенка. В мае 2022-го певица и музыкант впервые стали родителями. У звезд появился сын, которого они назвали RZA Ательстон Майерс. В августе 2023 года у Рианны и A$AP Rocky родился сын Риот Роуз Майерс.

В мае Рианна объявила о том, что станет мамой в третий раз на красной дорожке Met Gala. Певица продемонстрировала округлившийся живот в сером корсете.