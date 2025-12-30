Идрису Эльбе присвоили рыцарский титул

Британский актер Идрис Эльба получил рыцарский титул. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эльбу посвятили в рыцари за общественную деятельность по борьбе с преступностью среди молодежи. Также актриса Синтия Эриво, известная по фильму "Злая: Сказка о ведьме Запада", стала кавалером ордена Британской империи. Писатель Ричард Осман удостоился титула офицера ордена Британской империи.

Эльба наиболее известен по ролям в фильмах "28 недель спустя", "Рок-н-рольщик", "Мальчики-налетчики", "Прометей", "Тихоокеанский рубеж", "Форсаж: Хоббс и Шоу" и тетралогии "Тор".