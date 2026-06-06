Звезда «Человека-паука» рассказал о борьбе с алкоголизмом

Британский актер Том Холланд, наиболее известный по серии фильмов студии Marvel "Человек-паук", рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью. Его слова приводит издание GQ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам артиста, алкоголизм не был связан с шумными вечеринками. Напротив, он выпивал в одиночестве и не увлекался походами на светские мероприятия и в ночные клубы. Холланд подчеркнул, что был здравомыслящим человеком, который "просто слишком много пил".

"Я мог спокойно сидеть у себя в гостиничном номере, опустошить мини-бар и пойти работать на следующий день. Так что моя версия разгульной жизни была совсем не голливудской", - признался Том.