Умерла звезда сериала «Альф»

Американская актриса Энн Шедин умерла на 77-м году жизни.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом стало известно на ее официальной странице в Facebook.

Причина смерти не уточнялась.

Шедин наиболее известна по роли Кейт Таннер в сериале "Альф". Артистка дебютировала в кино в 1972 году. В ее фильмографии 40 работ. Она снималась в таких проектах, как "Если наступит завтра", "Чирс", "Частный детектив Магнум", "Невероятный Халк".

В 1984 году Шедин вышла замуж за актера Кристофера Баррета. В 1989 году у них родилась дочь Тейлор.

Сериал "Альф" выходил с 1986 по 1990 годы. Он рассказывает о жизни одноименного пришельца, который оказался в американской семье. Картина была показана в 80 странах мира. В Россию проект начали транслировать в 1996 году. В русской версии Альф говорит голосом народного артиста России Александра Клюквина.