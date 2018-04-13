Флора Керимова станет гостьей очередного выпуска передачи "Пятый элемент" - ФОТО - ВИДЕО

13 апреля 2018 18:20

Гостьей очередного выпуска популярной передачи "Пятый элемент" станет народная артистка Азербайджана Флора Керимова. Передача выйдет в эфир на телеканале ATV 13 апреля в 23:00. Об этом сообщили Trend в пресс-службе телепроекта, передает Day.Az.

Флора Керимова ответит на каверзные вопросы ведущих шоу, раскроет интересные моменты из жизни и творчества, о которых до сих пор нигде не рассказывала.

Ведущие "Пятого элемента" - Усния Магеррамова, Ранар Мусаев, Кямиля Бабаева и ABD Малик (Калантарли).

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az, Milli.az.

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Флора Керимова думает о загробной жизни

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