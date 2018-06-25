Трагедия в Сальяне: брат переехал свою сестру и ее малолетнего сына

Житель Сальянского района на грузовике "КамАЗ" переехал свою сестру и ее 4-летнего сына.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, 4-летний Али Мамедов вышел из кабины "КамАЗа" и побежал навстречу движущемуся автомобилю. В это время мать А.Мамедова Гюнель Мамедова побежала за сыном. В результате мать и ее сын остались под колесами "КамАЗа". В ходе происшествия 4-летний А.Мамедов скончался, его мать Г.Мамедова с тяжелыми телесными повреждениями доставлена в Сальянскую центральную районную больницу.

Отметим, что Г.Мамедова является сестрой водителя грузовика Амруллы Асланова.

По факту ведется расследование.