Тяжелое ДТП в Сальяне, есть пострадавшие

9 июля 2018 10:45

В Сальяне произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека получили тяжелые телесные повреждения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, происшествие зарегистрировано на участке, проходящем через территорию села Кюрсенги.

В результате столкновения автомобиля марки Ford с другим автомобилем два человека получили тяжелые телесные повреждения. Раненые помещены в Сальянскую центральную районную больницу. Их личности уточняются.

По факту ведется расследование.

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