Ситуация в зоне оползня в Бадамдаре стабилизируется

По результатам мониторингов по состоянию на 09:00 часов в зоне оползня в Бадамдаре, серьезных изменений на территории не зафиксировано.

Об этом сообщили Report в штабе, созданном министерством экологии и природных ресурсов, передает Day.Az

Согласно информации, нет изменений на маяках, установленных на стенах верхних домов: "Ситуация стабилизируется".