Ситуация в зоне оползня в Бадамдаре стабилизируется
19 октября 2018 09:49 238
По результатам мониторингов по состоянию на 09:00 часов в зоне оползня в Бадамдаре, серьезных изменений на территории не зафиксировано.
Об этом сообщили Report в штабе, созданном министерством экологии и природных ресурсов, передает Day.Az
Согласно информации, нет изменений на маяках, установленных на стенах верхних домов: "Ситуация стабилизируется".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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