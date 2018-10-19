Ситуация в зоне оползня в Бадамдаре стабилизируется

19 октября 2018 09:49

По результатам мониторингов по состоянию на 09:00 часов в зоне оползня в Бадамдаре, серьезных изменений на территории не зафиксировано.

Об этом сообщили Report в штабе, созданном министерством экологии и природных ресурсов, передает Day.Az

Согласно информации, нет изменений на маяках, установленных на стенах верхних домов: "Ситуация стабилизируется".

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