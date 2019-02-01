В Азербайджане 16 человек заразились вирусом A/H1N1

1 февраля 2019 12:38

В Азербайджане ни один из 16 человек, у которых был обнаружен вирус A/H1N1, не был госпитализирован в больницу, состоянию их здоровья ничего не угрожает.

Об этом, как передает Day.Az, в четверг сказал Trend главный эпидемиолог министерства здравоохранения Ибадулла Агаев.

По словам главного эпидемиолога, Республиканская противочумная станция минздрава, а также ВОЗ подтвердили наличие у 16 человек вируса A/H1N1.

Программный координатор офиса ВОЗ в Азербайджане Джавахир Сулейманова сказала, что неправильно сразу ставить диагноз пациентам, обратившимся к врачу.

"Вирус гриппа подтверждается лишь в лабораторных условиях. Только после проведения обследования в лаборатории пациенту может ставиться диагноз", - добавил Агаев.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az