В Азербайджане 16 человек заразились вирусом A/H1N1

В Азербайджане ни один из 16 человек, у которых был обнаружен вирус A/H1N1, не был госпитализирован в больницу, состоянию их здоровья ничего не угрожает.

Об этом, как передает Day.Az, в четверг сказал Trend главный эпидемиолог министерства здравоохранения Ибадулла Агаев.

По словам главного эпидемиолога, Республиканская противочумная станция минздрава, а также ВОЗ подтвердили наличие у 16 человек вируса A/H1N1.

Программный координатор офиса ВОЗ в Азербайджане Джавахир Сулейманова сказала, что неправильно сразу ставить диагноз пациентам, обратившимся к врачу.

"Вирус гриппа подтверждается лишь в лабораторных условиях. Только после проведения обследования в лаборатории пациенту может ставиться диагноз", - добавил Агаев.

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