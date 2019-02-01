В Азербайджане 16 человек заразились вирусом A/H1N1
В Азербайджане ни один из 16 человек, у которых был обнаружен вирус A/H1N1, не был госпитализирован в больницу, состоянию их здоровья ничего не угрожает.
Об этом, как передает Day.Az, в четверг сказал Trend главный эпидемиолог министерства здравоохранения Ибадулла Агаев.
По словам главного эпидемиолога, Республиканская противочумная станция минздрава, а также ВОЗ подтвердили наличие у 16 человек вируса A/H1N1.
Программный координатор офиса ВОЗ в Азербайджане Джавахир Сулейманова сказала, что неправильно сразу ставить диагноз пациентам, обратившимся к врачу.
"Вирус гриппа подтверждается лишь в лабораторных условиях. Только после проведения обследования в лаборатории пациенту может ставиться диагноз", - добавил Агаев.
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