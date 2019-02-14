Азербайджанским медикам станет проще поступать в вузы за рубежом

В Азербайджане изменены названия некоторых медицинских специальностей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель главы аппарата министерства образования Ягуб Пириев.

"В соцсетях пишут, что специальность "Лечебное дело" убрали из списка специальностей IV группы. В мире нет специальности под названием "Лечебное дело", есть специальность под названием "Медицина". Когда студенты, окончившие Азербайджанский медицинский университет, отправляются продолжать обучение за рубежом, они сталкиваются с недопониманием в связи с названием этой специальности. Поэтому название специальности "Лечебное дело" было изменено", - сказал Пириев.

По его словам, существующая в Азербайджане специальность "Медицинская профилактика" была очень узкой. Названия этой специальности нет в классификации специальностей международной системы образования . Пириев отметил, что эта специальность известна как "Общественное здравоохранение". Поэтому и в Азербайджане название специальности "Медицинская профилактика" будет изменено на "Общественное здравоохранение".

Заместитель главы аппарата добавил, что наряду с этим, были созданы такие новые медицинские специальности, как "Физкультура и спортивная реабилитация", "Физиотерапия и медицинская реабилитация" и др.

"Были такие специальности, по которым прием студентов не проводился в течение десяти лет. Например, по такой специальности, как "Помощник врача". Одной из новых специальностей также является "Сестринское дело". Кадры по этой специальности будут готовиться на более высоком уровне. Они будут ассистентами при операциях и получат степень суббакалавра", - подчеркнул Пириев.

Отметим, что в утвержденной на днях Кабинетом министров "Классификации специальностей (программ) по ступени бакалавриата высшего (базового высшего медицинского образования) образования" число специальностей было уменьшено.

Число специальностей было сокращено со 175 до 148, в частности были созданы 46 новых специальностей, около 70 специальностей были объединены или упразднены.