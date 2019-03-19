Азерсу переходит на усиленный режим работы
19 марта 2019 12:51 187
ОАО "Азерсу" будет работать в усиленном режиме в дни праздника Новруз. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на водного оператора.
В связи с этим в аппарате и местных управлениях структуры будут организованы дежурства.
"Горячая линия" 955 будет работать круглосуточно.
Напомним, что 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 марта объявлены в Азербайджане нерабочими днями в связи с праздником Новруз.
Отметим, что в соответствии с резолюцией ООН 21 марта считается Международным днем Новруза.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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