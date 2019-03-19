ОАО "Азерсу" будет работать в усиленном режиме в дни праздника Новруз. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на водного оператора.

В связи с этим в аппарате и местных управлениях структуры будут организованы дежурства.

"Горячая линия" 955 будет работать круглосуточно.

Напомним, что 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 марта объявлены в Азербайджане нерабочими днями в связи с праздником Новруз.

Отметим, что в соответствии с резолюцией ООН 21 марта считается Международным днем Новруза.