За последние сутки в Баку было зарегистрировано два ДТП, в результате которых были сбиты пешеходы, передает Day.Az со ссылкой на media.az.

Как сообщает Baku.tv, один из инцидентов произошел на Нобелевском проспекте. Автомобиль марки "Ford" сбил переходящего дорогу пешехода. О состоянии пострадавшего ничего не сообщается.

Второй инцидент произошел вчера вечером на проспекте Зии Буниятова. В результате аварии автомобиль марки "Toyota" с государственным регистрационным номером 90-RH-490 сбил молодого человека, переходящего дорогу. Пешеход тяжело пострадал.

Стоит отметить, что в обоих случаях пострадавшие пытались перейти дорогу в неположенном месте.

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