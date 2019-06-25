https://news.day.az/society/1132342.html В Баку станет прохладней
В Баку станет прохладней
С 26 июня в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха понизится.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.
По словам директора, 26-27 июня, благодаря усилению северного ветра, температура воздуха в Баку и Абшеронском полуострове понизится на 2-3 градуса. Тагиева также добавила, что следующий жаркий период ожидаются с 28 по 29 июня.
Начиная с 30 июня, вновь усилится северный ветер. По предварительным данным, первые дни июля обещают быть относительно прохладными.
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