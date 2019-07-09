По факту гибели восьми и ранении одного человека, в результате столкновения на 135-м километре автотрассы Алят-Астара девятого июля, в Следственно-дознавательном отделе по дорожно-транспортным происшествиям Главного следственно-дознавательного управления МВД возбуждено уголовное дело по статье 263.3 (нарушение правил дорожного движения и правил эксплуатации транспортных средств,повлекшее смерть двух или более лиц). Об этом сообщает Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру, передает Day.Az.

В ходе инцидента столкнулись микроавтобус марки Merсedes Benz Vito (99-LH-458), управляемый Низами Мустафаевым, с ехавшим в том же направлении грузовиком КАМАЗ (10-MG-329), управляемым Эльвином Зейналовым.

Были установлены и допрошены свидетели, проведена надлежащая экспертиза и другие необходимые следственные действия.

По подозрению в грубом нарушении правил дорожного движения и правил эксплуатации транспортных средств был задержан Низами Мустафаев.

Следствие продолжается.

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