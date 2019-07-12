https://news.day.az/society/1137225.html Пожар в многоэтажке в Баку
Пожар в многоэтажке в Баку
В многоэтажном здании в Баку произошел пожар.
Как сообщили Day.Az в МЧС, пожар произошел на кухне офиса общей площадью 127 квадратных метров, на одиннадцатом этаже многоэтажного здания на территории Хатаинского района Баку.
Остальная часть офиса была защищена от огня. Пожар был потушен пожарными расчетами.
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