На основании жалобы, поступившей в Агентство пищевой безопасности Азербайджана, в Гяндже был проверен цех по производству безалкогольных напитков "Zaquzelli", принадлежащий физическому лицу Шукюрпуру Фарману Садулла оглу. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на агентство.

В ходе проверки в цехе были выявлены грубые нарушения нормативно-технических правовых актов по пищевой безопасности.

Было установлено, что используемая предприятием вода не проходит микробиологическую очистку, стеклянная тара моется в антисанитарных условиях, кустарно, склады, где хранятся сырье и готовая продукция, а также производственный участок, не отвечают санитарно-гигиеническим нормам и правилам, и готовая продукция поступает в продажу без проведения лабораторных анализов.

Пробы напитков отправлены в лаборатории Института пищевой безопасности, а цех закрыт по итогам проверки.

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