Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил результаты вступительных экзаменов в вузы Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ.

Результаты экзамена опубликованы на сайте ГЭЦ. С ними можно ознакомиться, пройдя по следующей ссылке: https://eservices.dim.gov.az/netbakmus1/?frm=egov&fbclid=IwAR2s8KegAbrzxxwW0nyMoBF8BYkaSDladAajNKu2FTpIawMk1XTvxjZkP3g.

С результатами экзаменов бакалавры могут также ознакомиться, отправив СМС с номером работы на 7727.

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