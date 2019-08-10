В Баку задержали вооруженного мужчину.

Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел, передает Day.Az со ссылкой на Oxu.az.

Сотрудники Насиминского районного управления полиции изъяли у жителя столицы, бывшего заключенного Р.Мурадова охотничье ружье марки ТОЗ-8 и шесть патронов.

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