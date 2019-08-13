https://news.day.az/society/1146783.html Госслужба Азербайджана обратилась к водителям Государственная служба автомобильного транспорта Азербайджана обратилась к водителям в связи с праздником Гурбан.
Госслужба Азербайджана обратилась к водителям
Государственная служба автомобильного транспорта Азербайджана обратилась к водителям в связи с праздником Гурбан, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Руководитель пресс-службы ведомства Нурида Аллахъярова сообщила, что усиленный режим работы агентства, введенный в связи с праздником Гурбан, сегодня завершается.
"Поэтому, просим водителей, которые едут в регионы и возвращаются в настоящее время в Баку, учитывать плотность движения на дорогах. А также водители, двигающиеся на личном транспорте, должны аккуратно выполнять маневр обгона, не превышать скорость и не нарушать другие правила", - сказала Аллахъярова.
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