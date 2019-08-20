Первая группа паломников, отправившаяся из Азербайджана в хадж в Саудовскую Аравию, завтра возвращается на родину.

Как сообщили Trend во вторник в Управлении мусульман Кавказа, из хаджа вернется первая группа из 180 паломников, передает Day.Az.

Отметим, что стоимость хаджа из Азербайджана в этом году составляет 4285 долларов.

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