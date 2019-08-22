В связи с пожаром на рынке стройматериалов, расположенном на территории под названием "Дарнагюль", движение автомобилей в этом направлении ограничено.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Сообщается, что перекрыта дорога, ведущая от проспекта Зии Буньядова на дорогу Дарнагюль.

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