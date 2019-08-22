https://news.day.az/society/1149507.html В Баку перекрыли эту дорогу из-за крупного пожара
В Баку перекрыли эту дорогу из-за крупного пожара
В связи с пожаром на рынке стройматериалов, расположенном на территории под названием "Дарнагюль", движение автомобилей в этом направлении ограничено.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).
Сообщается, что перекрыта дорога, ведущая от проспекта Зии Буньядова на дорогу Дарнагюль.
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