https://news.day.az/society/1149665.html В центре Баку ограничат движение - ПОДРОБНОСТИ
В центре Баку ограничат движение - ПОДРОБНОСТИ
Сегодня, в Ясамальском районе Баку, по периметру сквера Мирзы Фатали Ахундова на улицах Саида Рустамова и Ахмеда Джавада с целью регулирования безопасного движения автотранспортных средств, будут проведены работы по нанесению линий горизонтальной разметки. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Государственном агентстве по автомобильным дорогам Азербайджана.
Водителей просят быть внимательными при движении на указанных дорогах, соблюдать временные дорожные знаки и правила дорожного движения.
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