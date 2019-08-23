Сегодня, в Ясамальском районе Баку, по периметру сквера Мирзы Фатали Ахундова на улицах Саида Рустамова и Ахмеда Джавада с целью регулирования безопасного движения автотранспортных средств, будут проведены работы по нанесению линий горизонтальной разметки. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Государственном агентстве по автомобильным дорогам Азербайджана.

Водителей просят быть внимательными при движении на указанных дорогах, соблюдать временные дорожные знаки и правила дорожного движения.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!