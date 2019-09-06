https://news.day.az/society/1153791.html Выбран победитель конкурса по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву - ФОТО
Выбран победитель конкурса по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву - ФОТО
Памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву будет создан по проекту народного художника Ханлара Ахмедова. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Фонд Гейдара Алиева.
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