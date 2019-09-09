https://news.day.az/society/1154372.html Несчастный случай в Агсу: погиб врач
Несчастный случай в Агсу: погиб врач
В Агсуинском районе Азербайджана врач погиб в результате несчастного случая.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел в селе Бекле. Житель района, 67-летний хирург Агсуинской центральной районной больницы Баламирза Масимов по неосторожности упал с чердака во время сбора винограда во дворе своего дома и получил тяжелые травмы.
Б.Масимов был срочно доставлен для лечения в одну из бакинских больниц. Несмотря на усилия врачей, он скончался.
По факту проводится расследование.
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