В Агсуинском районе Азербайджана врач погиб в результате несчастного случая.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел в селе Бекле. Житель района, 67-летний хирург Агсуинской центральной районной больницы Баламирза Масимов по неосторожности упал с чердака во время сбора винограда во дворе своего дома и получил тяжелые травмы.

Б.Масимов был срочно доставлен для лечения в одну из бакинских больниц. Несмотря на усилия врачей, он скончался.

По факту проводится расследование.

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