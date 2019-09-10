Так будет выглядеть "Красный мост" после реконструкции - ФОТО
Получены 3D-снимки реставрируемого "Красного моста" после реконструкции.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, длина моста будет составлять 175 метров и состоять из четырех пролетов.
Некоторые работы на "Красном мосту" (Sınıq körpü), реконструкция которого началась в прошлом году, уже подходят к концу.
Сейчас проводятся работы по реконструкции караван-сараев и пролетов моста, укрепляются опорные стены. В работах по реконструкции особое внимание уделяется сохранению исторического облика памятника. Мост расчищен от бетонного слоя, и поверхности настила моста возвращен первозданный вид. По завершению работ мост будет использоваться пешеходами.
Отметим, что проект по реконструкции и консервации памятника подготовлен Научно-исследовательским проектным институтом "Азерберпа".
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