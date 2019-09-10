Получены 3D-снимки реставрируемого "Красного моста" после реконструкции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, длина моста будет составлять 175 метров и состоять из четырех пролетов.

Некоторые работы на "Красном мосту" (Sınıq körpü), реконструкция которого началась в прошлом году, уже подходят к концу.

Сейчас проводятся работы по реконструкции караван-сараев и пролетов моста, укрепляются опорные стены. В работах по реконструкции особое внимание уделяется сохранению исторического облика памятника. Мост расчищен от бетонного слоя, и поверхности настила моста возвращен первозданный вид. По завершению работ мост будет использоваться пешеходами.

Отметим, что проект по реконструкции и консервации памятника подготовлен Научно-исследовательским проектным институтом "Азерберпа".

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