С организационной точки зрения мы готовы к проведению 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике. Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказала сегодня представителям СМИ генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде.

"Сегодня официальные представители Международной федерации гимнастики прибыли в Баку, они провели смотр зала соревнований. Что касается продажи билетов, то продано свыше 8500 билетов. Радует то, что из них 45 процентов приобретены с помощью онлайн-системы зарубежными болельщиками. И наряду с болельщиками из соседних стран - России и Турции, Национальная арена гимнастики примет поклонников художественной гимнастики из Хорватии, Израиля, Италии, Испании, Японии, Парагвая и других стран", - сказала Мамедзаде.

По словам генерального секретаря Федерации гимнастики Азербайджана, члены сборной страны, которые примут участие в Чемпионате мира, продолжительное время проводят интенсивные тренировки.

"Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представят - Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли - Диана Ахмедбейли, Айшан Байрамова, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина. Несмотря на то, что на Чемпионате мира ответственность возрастает, так как гимнастки будут выступать в родных стенах, надеемся, что они продемонстрируют все на, что способны", - добавила она.

Нурлана Мамедзаде отметила, что в Чемпионате мира в Баку примут участие свыше 150 спортсменок, выступающих в индивидуальной программе, а также 24 команды в групповых упражнениях.

"Интерес к этим соревнованиям большой, так как они носят лицензионный характер на Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония). Лицензию получат гимнастки, занявшие первые 16 мест в индивидуальной программе многоборья. Что касается команд в групповых упражнениях, по итогам прошлогоднего Чемпионата мира, команды Болгарии, России и Италии уже получили лицензию. На Чемпионате в Баку лицензию получат еще 5 команд", - добавила генсек.

Генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана также рассказала о программе соревнований.

"16, 17, 18, 19 сентября пройдут квалификационные соревнования в индивидуальной программе, также 17 и 19 сентября состоятся финалы по отдельным предметам, и еще 19 сентября определятся победители в командном зачёте. 20 сентября пройдут соревнования среди гимнасток в многоборье. 21 и 22 сентября в борьбу на соревнованиях вступят команды в групповых упражнениях. У них будут определены победители в многоборье, а также они испытают свои силы в упражнениях с отдельными предметами (прим. - 5 мячей, 3 обруча и 2 пары булав)", - подчеркнула Мамедзаде.

Нурлана Мамедзаде также добавила, что церемония открытия 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике будет очень интересной и зрелищной.

"Художественная часть церемонии открытия оформлена в восточных мотивах. Шоу называется "Сказка Востока". На церемонии также выступят известные исполнители. И если зрители еще не приобрели билеты, то мы рекомендуем им поспешить, чтобы увидеть церемонию открытия и сами соревнования", - сказала она.

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