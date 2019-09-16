В Бинагадинском районе Баку автомобиль дорожной полиции попал в тяжелую аварию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на аnews.az, автомобиль дорожной полиции с госномером 99 YP 468 столкнулся с автобусом.

В результате аварии пострадал сотрудник дорожной полиции.

По факту ведется расследование.

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