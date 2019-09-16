https://news.day.az/society/1156546.html Тяжелая авария в Баку с участием автомобиля дорожной полиции, есть пострадавший - ВИДЕО
Тяжелая авария в Баку с участием автомобиля дорожной полиции, есть пострадавший - ВИДЕО
В Бинагадинском районе Баку автомобиль дорожной полиции попал в тяжелую аварию.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на аnews.az, автомобиль дорожной полиции с госномером 99 YP 468 столкнулся с автобусом.
В результате аварии пострадал сотрудник дорожной полиции.
По факту ведется расследование.
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