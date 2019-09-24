https://news.day.az/society/1159338.html Фуад Мурадов встретился с дочерью великого азербайджанского мыслителя Алибея Гусейнзаде - ФОТО
Фуад Мурадов встретился с дочерью великого азербайджанского мыслителя Алибея Гусейнзаде - ФОТО
Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с дочкой великого азербайджанского мыслителя Алибея Гусейнзаде Фейзавер Гусейнзаде в Стамбуле.
Председатель комитета провел разговор с 101-летней Фейзавер Алпсар Туран, поинтересовался состоянием ее здоровья.
Ф.Мурадов в соответствии с указом Президента Ильхама Алиева о 100-летии Азербайджанской Демократической Республики вручил Фейзавер Алпсар Туран юбилейную медаль "100-летие Азербайджанской Демократической Республики (1918-2018)".
Председатель комитета сказал, что память Алибея Гусейнзаде всегда будет жить в сердце азербайджанского народа.
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