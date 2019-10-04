Обнародован прогноз погоды в Азербайджане для тех, кто планирует путешествие на выходные дни.

На Большом и Малом Кавказе в основном без осадков, но вечером и ночью ожидаются дожди и грозы. Западный ветер седьмого октября местами будет усиливаться. В предгорных районах температура воздуха 25-30, в горных - 15-20 градусов тепла, передает Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В Лянкяран-Астаринской зоне в основном без осадков, но вечером седьмого октября ожидаются дожди и грозы. Ветер северо-восточный. Максимальная температура воздуха 22-27 градусов, в горных районах 18-23 градусов тепла.

В Газах-Гянджинской зоне в основном без осадков, но вечером шестого октября ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, седьмого октября местами будет усиливаться. Максимальная температура воздуха составит 25-30 градусов тепла.

В равнинных районах в основном без осадков. Западный ветер седьмого октября местами будет усиливаться, максимальная температура - 26-31 градусов тепла.

В Нахчыванской АР также в основном без осадков, но ночью и утром местами ожидаются дожди и грозы. Западный ветер седьмого октября местами будет усиливаться, максимальная температура воздуха - 27-32 градуса тепла.

В столице погода будет пасмурной, ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но вечером пятого октября местами есть вероятность кратковременного дождя. Умеренный южный ветер седьмого октября сменится на северо-западный. Максимальная температура воздуха ночью 18-20, днем - 24 - 27 градусов тепла.

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