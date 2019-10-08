В Азербайджане приняты изменения в закон "О государственном флаге".

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) изменения в законы "О Государственном флаге Азербайджана" и "О правилах использования Государственного флага Азербайджана" приняты в третьем чтении.

Таким образом отменяются первая часть закона "О Государственном флаге Азербайджана (утвердить изображение Государственного флага Азербайджана) и вторая часть (утвердить Положение о Государственном флаге Азербайджана).

Внесено изменение в девятую статью (требования по использованию Государственного флага Азербайджана) закона "О правилах использования Государственного флага Азербайджана".

Согласно изменению, Государственный флаг Азербайджана и его изображение, независимо от их размеров, должны соответствовать требованиям, установленным Конституцией Азербайджана и законом Конституции "Об утверждении изображения Государственного флага Азербайджана".

Упразднена также вторая часть статьи (при промышленном изготовлении Государственного флага Азербайджана, в цветной печати его изображения, должно быть обеспечено соответствие его голубого цвета с Pantone 306C цветного каталога Pantone, красного цвета с Pantone Red 032C и зеленого цвета с Pantone 362C).

Изменения в законопроекты были приняты в результате голосования.

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