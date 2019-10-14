https://news.day.az/society/1165541.html В этих частях Баку будут перебои в подаче газа
В этих частях Баку будут перебои в подаче газа
Сегодня с 12:00 в поселках Коргёз, АЗНС, Гызылдаш в Гарадагском районе Баку будут перебои в подаче газа группе абонентов и в ряд объектов важного значения.
Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз".
В ходе отсутствия газа будут устранены утечки газа на газопроводе на территории газораспределительной станции "Пута", и замена задвижек.
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