Сегодня с 12:00 в поселках Коргёз, АЗНС, Гызылдаш в Гарадагском районе Баку будут перебои в подаче газа группе абонентов и в ряд объектов важного значения.

Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз".

В ходе отсутствия газа будут устранены утечки газа на газопроводе на территории газораспределительной станции "Пута", и замена задвижек.

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