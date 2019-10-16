Государственный комитет по статистике Азербайджана ответил на жалобы граждан в связи с переписью населения.

Как передает Day.Az, глава переписной группы комитета Азад Абасалиев отметил, что ранее в своих выступлениях он призвал лиц, не включенных в список, обратиться в Комитет:

"Они пишут в социальных сетях, но игнорируют призыв. Любой, кто не указан в списке, должен связаться с нами по горячей линии, мы позаботимся о том, чтобы эти лица были внесены в список, и представим отчеты в местные органы статистики. Наши сотрудники ходят по домам, но граждане часто не открывают им двери, не впускают в квартиру или их просто не бывает дома. А потом обвиняют нас. Могу отметить один такой факт. Гражданин обратился к нам, мы отправили сотрудника, его не впустили в здание. Затем на нас вновь пожаловались".

А.Абасалиев сказал, что именно он несет методическую ответственность за процесс.

Отметим, что на переписной процесс было выделено 23,2 миллиона манатов. Основное недовольство социальными сетями заключается в том, что так много людей не проводят перепись.

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