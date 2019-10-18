https://news.day.az/society/1167089.html МВД Азербайджана предупредило лиц, желающих провести незаконную акцию - ВИДЕО
МВД Азербайджана предупредило лиц, желающих провести незаконную акцию - ВИДЕО
Министерство внутренних дел Азербайджана предупредило лиц, желающих провести незаконную акцию.
Как передает Day.Az, об этом передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.
Day.Az со ссылкой на Trend представляет связанное с этим видео:
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