Министерство внутренних дел Азербайджана предупредило лиц, желающих провести незаконную акцию.

Как передает Day.Az, об этом передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет связанное с этим видео:

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