https://news.day.az/society/1168598.html В Азербайджане у 64-летней женщины и 70-летнего мужчины родились близнецы - ВИДЕО
У пожилой пары родились близнецы (мальчик и девочка) после 40 лет совместной жизни, передает Day.Az со ссылкой на baku.ws.
В Азербайджане у 64-летней женщины и 70-летнего мужчины родились близнецы - ВИДЕО
В Азербайджане произошел интересный случай.
У пожилой пары родились близнецы (мальчик и девочка) после 40 лет совместной жизни, передает Day.Az со ссылкой на baku.ws.
Состояние детей и матери нормальное.
По словам врачей, это первый подобный случай не только в Азербайджане, но и во всем постсоветском пространстве.
Отметим, дети были зачаты путем искусственного оплодотворения и появились на свет путем кесарева сечения.
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