В Азербайджане произошел интересный случай.

У пожилой пары родились близнецы (мальчик и девочка) после 40 лет совместной жизни, передает Day.Az со ссылкой на baku.ws.



Состояние детей и матери нормальное.



По словам врачей, это первый подобный случай не только в Азербайджане, но и во всем постсоветском пространстве.



Отметим, дети были зачаты путем искусственного оплодотворения и появились на свет путем кесарева сечения.

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