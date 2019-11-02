Бакинский бульвар всегда славился среди фотографов своими уникальными пейзажами.

Множество туристов и местных жителей приходит сюда запечатлеть незабываемые виды и поделиться ими в соцсетях.

Но не часто можно увидеть среди этих снимков, кадры с моря на Баку, где в глаза сразу бросается вечная красота города и его береговой линии.

Фото: Заур Мустафаев

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