В Гобустанском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Инцидент зафиксирован на автомобильной дороге Баку-Шамахы, сообщает Day.Az со ссылкой на АПА.

В результате ДТП погибли два человека. А пять человек с различными травмами были доставлены в больницу.

По факту начато расследование.

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