https://news.day.az/society/1172078.html Жуткое ДТП в Гобустане, есть погибшие и пострадавшие
Жуткое ДТП в Гобустане, есть погибшие и пострадавшие
В Гобустанском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Инцидент зафиксирован на автомобильной дороге Баку-Шамахы, сообщает Day.Az со ссылкой на АПА.
В результате ДТП погибли два человека. А пять человек с различными травмами были доставлены в больницу.
По факту начато расследование.
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