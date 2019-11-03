В Баку откроются новые сельскохозяйственные ярмарки с низкими ценами на продукцию из регионов.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал замминистра сельского хозяйства Ильхам Гулиев.

По его словам, основная цель этих ярмарок - обеспечить фермерам доступ к рынкам и предоставить потребителям возможность покупать высококачественные овощи и фрукты по выгодным ценам, в удобных для них местах, а также для предотвращения искусственного повышения цен.

Замминистра рассказал, что в ближайшее время в столице будут открыты еще 2 новые ярмарки.



Напомним, что в Баку по субботам и воскресеньям уже действуют несколько таких точек продаж под брендом "Kənddən Şəhərə". Они расположены на пересечении проспекта Гусейна Джавида и улицы Сейфатдина Даглы в Ясамальском районе (возле телеканала Space) и по адресу С.С.Ахундова 5б в Бинагадинском районе.

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