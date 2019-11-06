В Баку совершено разбойное нападение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сотрудники 19 отдела полиции Управления полиции Насиминского района в качестве подозреваемого задержали Дж.Зейналова (1987 г.р.).

Есть подозрения в том, что он 6 ноября около 00:30 на улице Джавадхана Насиминского района, угрожая Э.Джафарову ножом в автомобиле, разбойным путем отнял у него автомобиль.

Задержанный ранее отбывал тюремный срок за хулиганство, кражу и незаконный оборот наркотических средств. Он вышел на свободу в 2015 году.

Факт подтвердили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку.

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