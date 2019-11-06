При организации Общественного объединения "Региональное развитие" в Центре культуры Шаган прошла встреча известных телеведущих Рафига Гашимова и Наили Бабаевой с молодежью Хазарского района по случаю шестого ноября - Дня профессионального праздника работников радио и телевидения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Объединение, на встрече была отмечена роль телевидения и радио в жизни людей, обсуждено, насколько важно правильно и грамотно говорить на родном языке, ответственность радио и телевидения, людей, работающих в этой сфере по сохранению литературного языка, вопросы дикторского искусства.

Известные дикторы также рассказали о своей профессиональной деятельности, приобретенном опыте, о трудных и настолько же интересных аспектах работы в сфере телевидения.

В ходе встречи телеведущие также отвечали на вопросы молодежи.

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