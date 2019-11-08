https://news.day.az/society/1173948.html В Баку микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть раненые
В Баку микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть раненые
В Гарадагском районе Баку произошло серьезное ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на магистральном шоссе Баку-Газах, недалеко от стационарного поста ГДП.
По сообщению, микроавтобус марки "Форд" столкнулся с грузовиком.
В результате аварии госпитализированы три человека.
Состояние одного из трех пострадавших при ДТП остается тяжелым.
Лечение пострадавших продолжается в больнице. ДТП произошло перед Сангачальским терминалом.
Что касается причин аварии, известно, что микроавтобус врезался в грузовой автомобиль марки "КамАЗ" в момент, когда последний подавал назад.
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