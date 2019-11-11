https://news.day.az/society/1174560.html Землетрясение в Иране ощущалось в Джульфе и Ордубаде
Землетрясение в Иране ощущалось в Джульфе и Ордубаде
В 04:58 по местному времени в 103 километрах к юго-западу от Нахчыванской сейсмостанции зарегистрировано землетрясение.
Как передает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА, магнитуда землетрясения составила 4,5, а глубина эпицентра - 10 километров.
Подземные толчки слабо ощущались в Джульфинском и Ордубадском районах.
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