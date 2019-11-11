В 04:58 по местному времени в 103 километрах к юго-западу от Нахчыванской сейсмостанции зарегистрировано землетрясение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА, магнитуда землетрясения составила 4,5, а глубина эпицентра - 10 километров.

Подземные толчки слабо ощущались в Джульфинском и Ордубадском районах.

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