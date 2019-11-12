Новое назначение в Академии наук Азербайджана
В отдел по связям с общественностью, печати и информации Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) назначен новый заведующий.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Академию, доктор философии по филологии Агагусейн Шукюров назначен заведующим отделом по связям с общественностью, печати и информации Президиума НАНА. Об этом подписал соответствующее распоряжение президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев.
Шукюров представлен коллективу на сегодняшнем мероприятии в главном здании Академии.
Отметим, что ранее эту должность занимал Зульфугар Фарзалиев. Руководимое им управление печати и информации было упразднено и учрежден отдел по связям с общественностью, печати и информации.
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