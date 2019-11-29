Корреспондент Агентства международной информации Trend Ильхама Исабалаева вошла в число победителей конкурса на тему "Туристический потенциал Азербайджана и возможности его использования", проведенного среди представителей СМИ и фотографов по случаю Всемирного дня туризма. Исабалаева заняла второе место в номинации "лучшая статья".

Отметим, что сегодня в Баку прошел туристический саммит Азербайджана.