https://news.day.az/society/1180705.html Корреспондент АМИ Trend вошла в число победителей конкурса "Туристический потенциал Азербайджана и возможности его использования"
Корреспондент АМИ Trend вошла в число победителей конкурса "Туристический потенциал Азербайджана и возможности его использования"
Корреспондент Агентства международной информации Trend Ильхама Исабалаева вошла в число победителей конкурса на тему "Туристический потенциал Азербайджана и возможности его использования", проведенного среди представителей СМИ и фотографов по случаю Всемирного дня туризма. Исабалаева заняла второе место в номинации "лучшая статья".
Отметим, что сегодня в Баку прошел туристический саммит Азербайджана.
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